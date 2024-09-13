李家超：CEPA修訂磋商完成

李家超表示，國家商務部和特區政府最近已經實質性完成進一步開放服務貿易的磋商。（圖源：大公文匯） 中評社北京9月13日電／據大公報報道，今年是中華人民共和國成立75周年華誕，亦是廠商會創會90周年的重要裡程。廠商會今日（12日）舉行誌慶晚宴，逾500名嘉賓一同出席。行政長官李家超致辭時表示，國家商務部和特區政府最近已經實質性完成進一步開放服務貿易的磋商，雙方正在敲定新協議的文本，在完成相關程序之後，就會正式簽署和實施協議。



李家超指出，二十屆三中全會就進一步全面深化改革、推進中國式現代化作出決定，指出面對紛繁複雜的國際形勢，新一輪科技革命和產業變革等發展必須繼續將改革推向前進。全會指出，要加快推進新型工業化，培育壯大先進製造業集群，推動製造業高端化、智能化、綠色化發展。香港工商百業都應該認真學習和秉持二十屆三中全會精神，加快產業模式和企業組織轉型升級。面對現今世界百年未有的大變局，香港廠商會和企業家一向靈活多變，善拚敢贏，定能夠識變求變，升級轉型，成功推動新產業、新模式、新動能，發展新質新產力。只要團結一致，他對香港的輝煌前程和大家的能力充滿信心。



李家超續說，廠商會今年慶祝成立90周年，象徵各成員廠商多年來在轉變中創新求進、蓬勃發展。廠商會創立於1934年，由最初59家會員發展到現在3000多家會員，是代表香港工業的重要商會。過去90年來，廠商會經歷香港由轉口貿易港轉型成為製造業重鎮，再發展成為服務型和知識型經濟體。即使面對不同的經濟周期，內外因素變化萬千，廠商會始終與香港一樣遇強愈強，凝聚業界力量。廠商會每年一度的工展會已經成為深入民心的成功展銷平台，加上廠商會在內地和海外的各種推廣活動，支援港企在內地營商，大大有助宣傳香港品牌，協助業界拓展市場，把握國家發展機遇，積極融入國家發展大局。

