香港科大新學年收逾600非本地生

（左起）Sara、Yonathan、Rizq表示，香港多元化學習環境吸引他們來港升讀大學。(大公報) 中評社香港9月13日電／大公報報導：自政府去年提出擴大大學招收非本地生限額後，香港科技大學國際招生成果顯著。科大透露本學年取錄逾600位非本地生，超過一半非本地生來自中國內地以外。科大表示，將會進一步提升取錄人數並積極投放資源聘請教師、增加宿位及添置教學設備等，提供更完善的學習環境。



三位分別來自阿拉伯聯合酋長國、印尼、埃塞爾比亞的國際學生昨日表示，香港的迷人景色、多元化學習環境，以及全額國家獎學金是吸引他們選擇到港就讀科大的主要原因。



同學友善 加快適應新環境



“香港擁有良好的營商環境，畢業後我也有計劃在此成立公司。”今年20歲、來自埃塞俄比亞的Yonathan，目前就讀科大商學院工商管理學士（營運管理學）的一年級。入學前，Yonathan創立了一間初創公司（Akilo），為美國和埃塞俄比亞的中小企提供流動應用程式開發、網站開發等企業咨詢服務，並利用所獲得的資金推動當地AI農業業務的發展，為當地農民提供市場洞察和運營支持。Yonathan坦言在校期間，語言是最大的障礙，但同學十分友善，讓他很快適應新環境。而熱愛運動的他，正積極地參加大學的足球隊和籃球隊的選拔。Yonathan表示，未來打算在港尋求實習機會，並在畢業後能夠將自己的初創企業發展成跨國連鎖公司，為全球的農民提供服務機會。



就讀科大人文社會科學學院理學士（定量社會數據分析）的Rizq，來自印尼亞齊。在高中時期，他意識到學生的身心健康問題在他的國家十分普遍，但該問題並未得到重視。他發起了一個名為INSOPHIE的社會計劃，為青少年提供尋求幫助的方法，提高學生及老師對心理健康重要性的認識，他借此成功申請全額獎學金。



今年，科大成功取錄三位獲阿聯酋阿布扎比教育部全額獎學金資助來港就讀本科的學生。與孿生妹妹和兄長一起來港就讀本科的Sara，是其中一位，而她的妹妹和兄長則是其他兩位獎學金獲得者。就讀科大工學院工學士的Sara，早在高中與同學設計出一款醫療陪伴機器人的原型。Sara坦言，在科大能夠認識到來自全球各地的朋友，能讓自己走出舒適圈。



將前往“一帶一路”地區招生



科大表示本學年取錄逾600位非本地生，國際本科生比例屬全港各資助大學中最高，超過一半非本地生來自中國內地以外，包括美洲、非洲、東西歐以及其他地區。未來，科大將繼續前往“一帶一路”的地區進行招生，亦將推出各種特色入學獎學金吸引更多較少來港就讀國家的優秀學生。住宿方面，科大透露正積極擴建宿舍，讓所有的本科生有在校內宿舍住宿的體驗。