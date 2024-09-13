韓國二手貨交易應用使用創紀錄

9月10日，工作人員在韓國首爾的一家快遞貨運中心分揀包裹。（圖源：新華社） 中評社北京9月13日電／據新華社報導，韓國一項最新調查顯示，由於物價持續上漲令不少家庭承壓，更多韓國人開始使用二手貨交易平台手機應用，人數創下新高。



據《韓國商業電訊》11日報導，手機應用和零售分析服務商Wise App日前發布的調查報告顯示，8月韓國主要此類手機應用的安裝量和活躍用戶數量均創歷史新高。對韓國智能手機用戶的抽樣調查顯示，有3378萬人安裝了此類應用程序，活躍用戶達2264萬。



依照Wise App的說法，這些數字表明，韓國智能手機用戶中，至少六成安裝了二手貨交易平台應用，平均每10個用戶中就有4個活躍用戶。



分析師認為，高通脹之下，為減輕財務壓力，越來越多消費者追求性價比，青睞二手貨交易。



調查顯示，“胡蘿蔔市場”“閃電集市”和“二手世界”作為目前韓國三大二手貨市場應用，用戶數量均創下自推出以來的新高。“胡蘿蔔市場”用戶數量排名第一，8月達到大約2125萬，逾51.8%為女性。這款應用在40歲左右用戶中最受歡迎。



“閃電集市”儘管用戶數量不及“胡蘿蔔市場”，但增長強勁，與去年同期相比，用戶群擴大了33%，在三個平台中增幅最大。它的用戶群偏向年輕化，二三十歲用戶占比超過半數。



“二手世界”的男性用戶占比高達69.5%。相比於其他年齡段，40多歲用戶人數最多。