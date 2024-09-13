台風“摩羯”在越南致死人數逾兩百

這是9月12日在越南首都河內拍攝的洪災區域。（圖源：新華社／越通社） 中評社北京9月13日電／據新華社轉越南農業與農村發展部消息，台風“摩羯”及其後續影響在越南已造成226人死亡、104人失蹤。



消息說，越南北部老街省受災最為嚴重，共有98人遇難，另有81人失蹤，其中一個村莊有47人在10日暴發的山洪中遇難。



因連降大雨，越南首都河內的紅河水位一度達到二級警戒線，城區多處街道被洪水淹沒。12日下午，紅河岸邊的河內市嘉林縣鉢場陶瓷村村民就地取材，用大水盆、泡沫箱等做成各式各樣的“小船”轉移。

