香港的士司機濫收車資拒載　扣10分

的士司機違例計分制涵蓋罪行及扣分安排（大公報） 中評社香港9月13日電／大公報報導，的士服務質素近年備受關注，《的士司機違例記分條例》將於9月22日生效，將濫收車費、兜路及拒載等11項罪行，按嚴重程度劃分為三級，分別記3分、5分和10分，兩年內被記15分或以上，首次將須停牌三個月。



《條例》之下，濫收車費、故意拒絕或忽略接受租用（俗稱拒載），以及毀損、損壞或更改的士計程錶等四項罪行，屬於違例最嚴重程度，均會被記10分；非法兜客，以及沒有採用最直接而切實可行的路線駛往目的地（俗稱兜路）等，則會被記5分；拒絕發出收據或沒有將的士計程錶設定於記錄位置，則會被記3分。



記分制生效後，的士司機在任何兩年期間，若被記8至14分，運輸署署長會向司機送達違例記分提示；若被記10分或以上，司機同時會收到一份強制修習的士服務改進課程通知，並須在指定限期內自費修習以及完成有關課程，若無合理辯解而沒有遵從有關要求，即屬犯罪，一經定罪，可處罰款5000港元及監禁一個月。



首次扣滿15分停牌3個月



根據《條例》，所有被記分的的士司機，均可修習的士服務改進課程，完成有關課程並通過考試後，可從先前被記分數總數中減除3分。不過，若被記15分或以上，該司機可被取消駕駛的士資格，如屬首次被取消駕駛的士資格，停牌期為3個月，其後再被停牌則每次為期6個月。



立法會去年12月中通過《的士司機違例記分條例》，並於同月22日刊憲。運輸署表示，《條例》草案刊憲後，署方一直與的士業界保持緊密聯繫，包括向業界介紹記分制的運作，提醒他們為記分製作好準備。