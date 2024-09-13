青年軍官學者對話會：在瞭解中加強安全合作

9月12日下午，北京香山論壇舉行青年軍官學者對話會。（圖源：中國軍網） 中評社北京9月13日電／據解放軍報報導，在當前國際社會衝突頻發，傳統和非傳統安全威脅交織叠加，單邊主義、強權政治衝擊國際體系的背景下，如何處理國際衝突，成為第十一屆北京香山論壇的重要議題。9月12日，圍繞這一主題，多位中外青年軍官學者展開交流探討和思想碰撞。



來自軍事科學院的青年軍官謝思強提出解決衝突的三種方式：預防、斡旋和干預。他認為，解決國際衝突沒有放之四海而皆准的方案，衝突和合作可以在一定條件下相互轉化，重要的是消除衝突產生的根源。與此同時，各方要創造條件進行合作。



論壇上，來自各國的代表也分享了自己的看法觀點。“我們擁有不同的文化背景，不論是熱戰還是冷戰，最後都要通過對話和溝通來解決。”來自英國倫敦國王學院的研究員莎拉·齊尼里斯，指出了對話解決衝突以及建立溝通機制的重要性。



上海國際問題研究院副研究員周亦奇認為，目前正在發生的一些國際衝突，存在歷史文化等深層次原因。僅憑軍事手段不可能解決這些複雜問題，需要將外交手段作為解決問題的首要方法，建立一種和平解決機制，並創造有利的國際環境。



德國法蘭克福和平研究所研究員艾沛思提到，在解決國際衝突和爭端時，應發揮聯合國等多邊機制的作用，尊重各國主權和領土完整，不能將自身利益凌駕於聯合國憲章之上。



參會學者普遍認為，在解決國際衝突方面，大國應承擔更多責任，發揮應有作用，特別是要秉持公平公正原則，而非採取單邊制裁或者雙重標準，否則只會火上澆油。周亦奇指出，部分西方國家目前仍然堅持冷戰思維，組建狹隘的“小圈子”，雖然聲稱是防衛性質，卻不斷製造對抗，推動緊張局勢升級。