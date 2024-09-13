人形機器人落地，如何跑出“加速度”

2024世界機器人大會上，一款人形機器人在搬運物品。（圖源：科技日報） 中評社北京9月13日電／據科技日報報導，一只機械手，靈活地對照觀眾的手勢做出抓、握、伸手指等動作；一個與普通成年人等高的人形機器人，一步步上斜坡、爬樓梯、過障礙；在汽車生產線上，人形機器人嘗試完成柔性裝配、產品檢測等複雜場景的工作……在日前舉行的2024世界機器人大會上，169家企業的600餘件創新產品亮相，多款人形機器人大放異彩。



10年前，人形機器人只會簡單的肢體控制；如今，一些人形機器人已擁有聰慧的“大腦”、敏捷的“小腦”和靈活的“肢體”。隨著技術水平不斷提升、上下游產業鏈加快形成，人形機器人商業化應用有望跑出“加速度”。



機器越來越像“人”



去年底，優必選上市，成為我國“人形機器人第一股”；今年，特斯拉二代人形機器人“擎天柱”（Optimus）亮相……人形機器人話題熱度持續攀升。



技術的進步，讓機器越來越像“人”。



世界機器人合作組織理事長、中國科學院院士喬紅說，目前，人形機器人專屬部組件與材料逐漸走俏，高爆發電機、精密減速器、高精度傳感器、長續航電池等核心零部件，將構築起更加穩定、高性能的人形機器人硬件系統。同時，基於神經網絡、圖語法、進化算法等人工智能技術，人形機器人將能根據場景和任務需求，自動構建腿足、手臂、軀幹等模塊，實現形態和控制的協同優化。人形機器人多模態大模型將能通過融合語音、圖像文本、傳感信號、3D點雲等多模態信息，為人形機器人的認知和決策規劃提供更強的多模態理解、生成和關聯能力，提升其在複雜場景任務中的泛化能力。



“過去，機器人沒有自主運動控制能力，只能在固定環境完成單一任務。”北京具身智能機器人創新中心總經理熊友軍說，如今，大模型的加持讓人形機器人的“大腦”能以多模態方式實現人機交互。



藍馳創投合夥人曹巍說，近年來大模型的應用對機器人行業產生了巨大影響。傳統算法在複雜任務執行上的成功率普遍較低，而大模型的引入顯著提升了機器人的執行能力，為未來商業化落地帶來很大可能。宇樹科技創始人王興興也認為，過去10年，深度強化學習和大語言模型對人形機器人發展影響深遠。未來幾年，這兩項技術有望取得更大進展，進一步與人形機器人深度融合。

