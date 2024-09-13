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緊盯新型腐敗和隱性腐敗
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2024-09-13 17:29:32
重慶市萬州區紀委監委針對花樣翻新腐敗手段，緊盯行權用權情況，通過關注被調查人的親屬圈、朋友圈等社會交往情況，圍繞大額消費等反向追查資金來源，抽絲剝繭、去偽存真，透過複雜表象查清背後權錢交易本質。圖為該區紀檢監察幹部對典型案件進行分析解剖。（圖源：中央紀委國家監委網站）
中評社北京9月13日電／據中央紀委國家監委網站報導，近年來，腐敗在主體、方式、手段上發生了“變異”，呈現出更強的偽裝性、隱蔽性。各級紀檢監察機關堅持透過現象看本質，緊盯行權用權情況，加大對新型腐敗和隱性腐敗的甄別和查處力度。
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