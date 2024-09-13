完善一體推進“三不腐”工作機制

黑龍江省牡丹江市紀委監委緊盯腐敗的階段性特徵和地域性特點，發揮大數據監督優勢，督促職能部門切實解決群眾急難愁盼問題。圖為近日，該市紀委監委工作人員在市數字政府運營運維中心瞭解相關惠企惠民政策落實情況。（圖源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京9月13日電／據中央紀委國家監委網站報導，黨的二十屆三中全會對完善一體推進不敢腐、不能腐、不想腐工作機製作出部署，體現了以習近平同志為核心的黨中央對腐敗發生機理、管黨治黨規律和當前形勢任務的深刻洞察，彰顯了以系統思維、科學方式管黨治黨的堅定立場。紀檢監察機關要堅持用改革精神和嚴的標準管黨治黨，深刻把握一體推進不敢腐、不能腐、不想腐的時代內涵和實踐要求，完善工作機制，深化標本兼治、系統施治，著力鏟除腐敗滋生的土壤和條件，清障護航進一步全面深化改革，為推進中國式現代化提供堅強紀律保障。



完善縱深推進不敢腐的工作機制，保持強大震懾效能



一體推進“三不腐”，不敢腐是前提，解決的是腐敗成本問題。當前，反腐敗鬥爭形勢依然嚴峻複雜，存量尚未徹底清除，增量仍在發生，如果嚴的基調稍有放鬆，腐敗問題就很容易卷土重來甚至愈演愈烈，壓倒性勝利成果就可能前功盡棄。必須堅持懲的這一手任何時候都不鬆不軟，在不敢腐上持續加壓，釋放絕對不能回頭、不能鬆懈、不能慈悲強烈信號，讓意欲腐敗者不敢越雷池半步，不斷築牢反腐敗鬥爭堅固後墻。



突出查辦重點。以重點突破帶動全局是反腐敗鬥爭的重要方法和有力抓手，懲治腐敗必須聚焦重點精準發力。把嚴明黨的政治紀律和政治規矩擺在首位，嚴查“七個有之”問題，堅決維護政治安全。把嚴懲政商勾連腐敗作為重中之重，深化整治權力集中、資金密集、資源富集領域腐敗，防範化解風險隱患。健全風腐同查同治機制，既“由風查腐”又“由腐糾風”，斬斷風腐一體鏈條。堅持受賄行賄一起查，完善對重點行賄人的聯合懲戒機制，鏟除“圍獵”這個政治生態污染源。



豐富懲治辦法。反腐敗鬥爭進入深水區，新型腐敗和隱性腐敗翻新升級、層出不窮，發現和查處難度不斷加大，對治理手段和應對辦法提出更高要求。牢牢抓住權力濫用這個腐敗本質，增強監督執紀執法穿透力，加大甄別力度，抽絲剝繭深挖披著“合法外衣”的腐敗問題。緊盯“關鍵少數”，突出腐敗高發領域和環節，全面梳理排查權力運行風險隱患，以深化改革阻斷新型腐敗和隱性腐敗滋生蔓延。建立腐敗預警懲治聯動機制，加快新興領域治理機制建設，不斷拓展反腐敗鬥爭深度廣度。



強化科技賦能。實現信息化時代腐敗治理的變革性提升，推動數字技術深度融入監督辦案至關重要。統籌抓好數字紀檢監察體系建設，完善數字監督、信息共享、應用支撐與審查調查相配套的工作機制，強化異常數據比對分析，提高運用大數據發現疑點、鎖定目標、突破案件的能力。加強辦案管理智能化輔助、數字化保障，完善安全管理制度，助推反腐敗鬥爭提質增效。

