中評鏡頭：黃龍溪　古色古香的天府第一鎮

黃龍溪古鎮（中評社 馬一鳴攝） 中評社成都9月14日電（助理記者 馬一鳴）《水經注》載：“武陽有赤水其下注江。建安二十四年，有黃龍見此水，九日方去。”又梁虞《荔鼎錄》記：“蜀章武二年，黃龍見武陽之水九日，鑄一鼎，象龍形沉水中。”千古一溪，因此得名“黃龍溪”。黃龍溪古鎮核心區由一湖兩河三寺七街九巷組成，有保存完好的民居七十六座，大院三座；有金華庵、三縣衙門和古戲台等重點文物保護單位；有火龍、府河船工號子、漂河燈、打更等民間風俗文化。9月13日上午，兩岸媒體人來到黃龍溪古鎮，參觀這裡保存完好的明、清民居建築群，感受其深厚的民俗文化。



據瞭解，1700多年前，古蜀先民就已經在黃龍溪鎮繁衍生息。據史料記載，黃龍溪鎮曾是古蜀王國最後的軍事據點，周慎靚王五年（前316年），末代蜀王在此作最後的決戰。三國時期，蜀漢丞相諸葛亮曾屯兵於此，以備南征。諸葛亮南征，在此屯兵牧馬。此後，黃龍溪日漸繁榮，水陸交通繁忙，至宋代已發展成為以大宗茶葉交易為主的鎮市。最早記錄這一建置的古籍是《宋會要輯稿》。唐宋時期，黃龍溪鎮日見繁榮，黃金水道成了南方絲綢之路的集散地。



古龍寺位於黃龍溪古鎮正街南首，坐西向東，是黃龍溪鎮修建最早的一座寺。寺內大殿供奉黃龍祖師，殿前一側立千佛鐵塔。寺以古寺廟、古戲台、古榕樹“三古”有機結合，相得益彰，成為一大特色，而成為各寺之首。古龍寺內有一三縣衙門，始建於清代，初為總爺衙門，民國時期改為三縣衙門。是歷史上華陽、彭山、仁壽三縣解決民事糾紛、經濟糾紛、匪患困擾的地方，是現存的中國唯一的三縣衙門。



史載東漢建安24年（公元219年），“黃龍現武陽赤水九日”，黃龍溪由此得名，諸葛亮等800大臣以此為征兆擁戴劉備稱帝。因此，黃龍溪可以說是蜀漢政權的風水寶地。諸葛亮南征，在此屯兵牧馬，此後，黃龍溪日見繁榮，至宋代已發展成為以大宗茶葉交易為主的鎮市，水上交通也更加繁忙，成為流傳至合的千年水碼頭。



《川江號子》是黃龍溪最具代表性的船工號子。是黃龍溪傳承千年的非物質文化遺產。是成都及川西歷代船工勞動和生活的真實寫照。這是船工們與險灘惡水搏鬥時用熱血和汁水凝鑄而成、是記錄中華民族自強不息的生命之歌，更是人類為了生存與大自然不屈不撓頑強抗爭的靈魂戰歌。



早知黃龍溪，何必下江南，這座古色古香的小鎮，一磚一瓦都在講述著古老的傳奇。



此次四川行活動中，來自兩岸的媒體人將去往甘孜藏族自治州稻城縣、鄉城縣、得榮縣以及成都市進行參訪采風，從川西地區走到“天府之地”，用腳步丈量甘孜高原，眼觀自然風光，用鏡頭記錄四川的風土人情，瞭解該地區的鄉村振興、生態治理、經貿交流現狀，參訪大國工程基地，感受其歷史文化、民族團結和科技進步。

