富權：北線烽火連天，南線“靜靜地起革命”？

中評社香港9月13日電／澳門新華澳報13日發表富權文章：北線烽火連天，南線“靜靜地起革命”？以下為文章內容。



目前台灣地區的政治戰場態勢，是北熱南冷。在北部，組織打著兩場大戰，其一是民進黨當局的檢調機關正窮“洪荒之力”，追殺民眾黨主席柯文哲，目前正陷入偵辯雙方的攻防戰；其二是由所謂民間團體發起，民進黨暗中支持的“罷免”基隆市長謝國樑的戰役，也正在進行中，將於十月十三日進行投票。



而在南部，雖然高雄市也被揭發與“京華城案”類似的國賓都更容積率達到更高的百分之一千一百四十二的案件，但由於國賓飯店的所在地是第五種商業區，法定容積率本來就是較高的百分之八百四十，且經鑑定為危樓可適用依《危老條例》申請容積獎勵，最後核准容積率破千，沒有不法的問題，而且也是“未遂”，因而是“平安無事”，但與只辦台北相比，很明顯就是對在野黨的政治追殺和迫害。



而除此之外，台灣南部尤其是高雄重鎮的政治態勢，目前還算是相對平靜。但料想不到的是，“TVBS”前日拋出的一組民調數據，卻像“平地一聲雷”那樣，在高雄市的上空炸響，引來各方不同的迴響，也讓民進黨當局嚇出一身冷汗，可能會緊急應變，提早採取措施，調派最得力悍將南下迎戰，以誓死保住高雄市這個“綠色大堡壘”。



二零二六年高雄市長選舉之爭，民進黨已有多達五人表態有意參選。包含在高雄市選出的民進黨“立委”林岱樺、賴瑞隆、許智傑、邱議瑩，及“勞動部”前部長許銘春；而國民黨方面則單止是聚焦在“不分區立委”柯志恩的身上。“TVBS”民調中心前日公布最新民調，柯志恩不論對上綠營哪一人選，其支持度都領先。如是對上賴瑞隆、林岱樺，雙方差距五個百分點，為所有對戰組合中差距最小；若對上許銘春，柯志恩大幅領先二十一個百分點，差距最大。至於分別對上許智傑、邱議瑩，柯志恩也有十個百分點以上的優勢。

