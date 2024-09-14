中評現場：六國防務高官香山論壇談安全合作

第一屆節全體大會聚焦亞太安全繁榮穩定。（中評社 郭至君攝） 中評社北京9月13日電（記者 海涵 郭至君）第十一屆北京香山論壇9月13日上午舉行第一次全體會議，越南、新加坡、巴基斯坦、斐濟、俄羅斯、馬來西亞六國的防務高官就“安全合作與亞太繁榮穩定”做主題發言。



越南越共中央政治局委員、中央軍委副書記、國防部長潘文江大將表示，亞太是一個具有潛能和發展動力的地區，越南支持各國以和平穩定、合作發展為目的參與該地區事務，希望各國尊重彼此主權和領土完整，為亞太地區的繁榮穩定作出積極貢獻。越南堅決反對升級緊張複雜局勢的行為。他說，對於南海問題，越南堅持以和平的方式，主張在維護各國主權和正當利益的基礎上解決問題；尊重國際法，特別是《聯合國海洋法公約》，認真落實國際與地區承諾，如《南海各方行為宣言》（DOC），支持制定更加明確、切實有效的法律承諾，如“南海行為準則”（COC）。潘文江還以中國諺語“單絲不成線、獨木不成林”作喻，呼籲各國加強團結合作。他表示，合作將帶來智慧，而智慧與力量將克服困難挑戰，有效解決實踐中的問題。



新加坡國防部長黃永宏表示，中國在南海發揮關鍵作用，希望中菲能繼續就南海爭端展開對話。他說，持續的通訊渠道，比如熱線電話是很有必要的，尤其是在發生危急的時刻。黃永宏也說，中美需要共同將兩國關係推向更好的軌道上。中國在經濟發展的同時，也在努力維護全球和平和安全，中國提出的全球安全倡議的目標就是維護世界和平和安全。