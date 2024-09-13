中國評劇院新劇《咫尺千里》首演

中評社北京9月13日電／據新華社報導，中國評劇院新創評劇《咫尺千里》日前在北京海淀劇院首演。該劇以修復故宮博物院館藏文物《游春圖》為切入點，串聯了當代故宮文物修復師、近現代文化人士張伯駒夫婦、古代書畫家展子虔三個不同時空的人物故事，展現了中華兒女一脈相承的家國情懷以及對文物的虔誠態度。



據介紹，劇目保留了傳統評劇的唱腔和板式，又有機融入了現代元素，體現了戲曲藝術的寫意性、虛擬化的獨特魅力，力求成為新時代評劇藝術傳承與發展的一次成功探索。