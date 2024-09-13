歐洲央行非對稱下調三大利率

中評社北京9月13日電／歐洲中央銀行12日在德國法蘭克福歐洲央行總部召開貨幣政策會議，決定將存款機制利率下調25個基點至3.50%。這是該行今年6月宣佈降息後再次下調利率。



新華社報導，歐洲央行當天發佈新聞公報說，歐洲央行理事會決定將存款機制利率下調25個基點。根據理事會對通脹前景、潛在通脹動態等因素的最新評估，現在是時候進一步採取措施以放鬆對貨幣政策的限製程度。



為優化貨幣政策工具傳導效率，今年3月，歐洲央行宣佈改變其實施貨幣政策的運作框架，將歐元區三大利率之一的主要再融資利率與存款機制利率之間的利差縮窄到15個基點，同時邊際借貸利率與主要再融資利率之間的利差仍保持25個基點。由此，此次宣佈降息後，歐元區三大利率中的主要再融資利率和邊際借貸利率分別降至3.65%和3.90%。新的利率標準將於本月18日生效。



歐洲央行當天還公佈了對歐元區總體通脹率的最新預測：2024年為2.5%，2025年為2.2%，2026年為1.9%，數值均與6月預測持平。對於不包括能源和食品的核心通脹率，預計2024年為2.9%，2025年為2.3%，2026年為2.0%，其中2024年和2025年的數值均較前值上調了0.1個百分點。



歐洲央行還預測，歐元區2024年經濟增速為0.8%，2025年為1.3%，2026年為1.5%，均較上一次預測值下調了0.1個百分點。