俄羅斯總統普京會見王毅

中評社北京9月13日電／9月12日，俄羅斯總統普京在聖彼得堡會見中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅。



新華社報導，普京請王毅轉達對習近平主席的誠摯問候和良好祝願，表示熱切期盼中方出席下月舉行的金磚國家領導人喀山峰會。俄中在平等互利基礎上不斷深化新時代俄中全面戰略協作伙伴關係，各層級往來保持良好勢頭，各領域合作順利推進。俄方願以今年俄中建交75周年為契機，落實好元首達成的重要共識，加強發展戰略對接，推動俄中關係邁上新台階。感謝中方對俄方擔任金磚輪值主席國的支持，本次金磚國家安代會取得積極成果，成功舉辦同“全球南方”國家對話會，充分彰顯了金磚影響和金磚力量。俄方讚賞中國外交始終立足長遠和人類共同未來，願同中方加強協調，團結更多“全球南方”國家，攜手推進世界多極化進程，構建基於公正和國際法的國際秩序。



王毅轉達了習近平主席對普京總統的親切問候，表示中俄互信牢固、友誼深厚，在兩國元首戰略引領下，中俄新時代全面戰略協作伙伴關係健康穩定發展。雙方加強戰略協作，反對單邊霸凌，抵制陣營對抗，符合時代進步潮流和廣大南方國家共同願望。中方願同俄方保持戰略溝通，團結更多志同道合國家，促進世界多極化進程。



王毅表示，在各方共同努力下，“大金磚”合作實現良好開篇。喀山峰會是金磚擴員後首次領導人會晤，中方將繼續全力支持俄方履行主席國職責，推動峰會取得圓滿成功。願同金磚伙伴團結協作，推進平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，為構建人類命運共同體作出金磚貢獻。



雙方還就烏克蘭問題交換了看法。普京讚賞中國巴西“六點共識”，重申俄方始終對和談持開放態度。王毅表示，中方致力於推動危機政治解決，願同各方一道，匯聚國際社會中的客觀理性平衡聲音。



會見前，普京集體會見金磚國家安全事務高級代表會議各國代表團團長。