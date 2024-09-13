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慢阻肺病納入基本公共衛生服務項目
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2024-09-13 17:53:47
中評社北京9月13日電／據新華社報導，國家衛生健康委、財政部等部門9月13日公布，慢性阻塞性肺疾病患者健康服務被納入國家基本公共衛生服務項目。各地基層醫療衛生機構將逐步為轄區內的已確診慢阻肺病患者建立“健康檔案”，並免費提供追蹤查訪、常規檢查等健康服務。
慢阻肺病是我國僅次於高血壓、糖尿病的第三大常見慢性病，患病率高、死亡率高、疾病負擔高，但公眾知曉率低、肺功能檢測率低、基層規範治療率低。
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