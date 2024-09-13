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國防教育法完成修訂　將於9月21日起施行
http://www.CRNTT.com   2024-09-13 17:52:50


　　中評社北京9月13日電／據新華社報導，十四屆全國人大常委會第十一次會議9月13日表決通過新修訂的國防教育法，自2024年9月21日起施行。

  國防教育是建設和鞏固國防的基礎，是增強民族凝聚力、提高全民素質的重要途徑。修訂後的國防教育法共六章，包括總則、學校國防教育、社會國防教育、國防教育保障、法律責任及附則。

  本法規定，國家在全體公民中開展以愛國主義為核心，以履行國防義務為目的，與國防和軍隊建設有關的理論、知識、技能以及科技、法律、心理等方面的國防教育。

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