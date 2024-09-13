【
大
中
小
】 【
打 印
】
國防教育法完成修訂 將於9月21日起施行
http://www.CRNTT.com
2024-09-13 17:52:50
中評社北京9月13日電／據新華社報導，十四屆全國人大常委會第十一次會議9月13日表決通過新修訂的國防教育法，自2024年9月21日起施行。
國防教育是建設和鞏固國防的基礎，是增強民族凝聚力、提高全民素質的重要途徑。修訂後的國防教育法共六章，包括總則、學校國防教育、社會國防教育、國防教育保障、法律責任及附則。
本法規定，國家在全體公民中開展以愛國主義為核心，以履行國防義務為目的，與國防和軍隊建設有關的理論、知識、技能以及科技、法律、心理等方面的國防教育。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
香港青少年走進湛江 沉浸式體驗國防教育
(2024-08-02 19:42:15)
中國擬修訂國防教育法
(2024-04-23 16:01:02)
多地開展形式多樣國防教育
(2023-09-17 12:23:28)
柯文哲搶先 北市設“全民國防教育訓練中心”
(2022-09-15 13:23:56)
黑龍江省友誼縣軍地創新國防教育方式
(2022-08-19 11:04:17)
北京市組織國防教育暨征兵宣傳進校園活動
(2021-06-10 10:45:18)
西藏日喀則軍分區抓好動散條件下國防教育
(2021-06-04 11:09:06)
上海軍地創新開展全民國防教育
(2020-08-26 10:56:17)