前8月我國批准49個兒童藥上市

中評社北京9月13日電／據新華社報導，國家藥監局副局長黃果13日表示，今年1至8月，我國共批准49個兒童藥上市，兒童藥上市速度加快。



這是黃果在當日舉行的國務院新聞辦公室“推動高質量發展”系列主題新聞發布會上介紹的。他說，兒童用藥研發是全球共同面臨的難題，由於研發難度大，有的疾病存在“病等藥”的問題，有的是有了藥但存在“能不能用、如何用、說不清”的問題。針對這些問題，國家藥監局多措並舉鼓勵兒童藥研發創新，規範藥品說明書中兒童應用信息，努力滿足兒童患者臨床需求。



近年來，我國兒童新藥研發呈現出快速增長的良好態勢。黃果說，回看過去三年，2021年兒童藥獲批數量為47個，2022年獲批66個，2023年獲批92個。



國家藥監局還敦促藥品生產企業完善藥品說明書，增加兒童用藥信息，發布了《已上市藥品說明書增加兒童用藥信息工作程序（試行）》，針對兒科臨床急需藥品，通過科學評價方法，進行說明書中兒童應用信息的規範化增補。截至目前，已發布3批15個品種49個品規修訂建議公告，涉及兒童的孤獨症、抑鬱症、精神分裂症、惡性腫瘤等疾病。



此外，國家藥監局還加強兒童用藥科學監管體系的建設，已發布21項兒童用藥研發標準及指導原則，與發達國家監管水平相當。



黃果說，國家藥監局將繼續把保障兒童用藥安全可及作為重點工作，進一步加大兒童用藥研發生產支持力度，強化兒童群體用藥保障。