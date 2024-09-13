我國非煤礦山智能化見成效

中評社北京9月13日電／據新華社報導，12日在安徽合肥召開的全國非煤礦山智能化建設現場推進會上，國家礦山安全監察局黨組成員、副局長周德昶介紹，隨著我國非煤礦山智能化建設的不斷推進，安全保障能力大幅提升，近十年來事故總量持續下降。



近年來全國非煤礦山智能化建設呈現出良好發展勢頭，頂層設計持續加強，各地積極探索推進，工藝裝備技術不斷創新，減人提效增安初見成效。國家礦山安全監察局統計數據顯示，截至目前，全國135座非煤礦山應用了透明地質技術，近4000個固定崗位實現了無人值守，地下及露天礦山不斷推廣智能鑿岩、爆破、鏟裝、無人駕駛等應用。



“發展智能化已成為我國礦山安全治理模式向事前預防轉型的重要途徑。通過應用智能裝備和機器人，最大限度減少一線作業人員，最大限度降低安全風險，實施源頭治理，從根本上實現事前預防。”周德昶說，近十年來我國非煤礦山事故總量持續下降，2023年與2013年相比，事故起數由658起下降到245起，減少62.8%。



記者在會上瞭解到，當前我國非煤礦山智能化建設還處於初級階段，發展不平衡不充分問題仍然突出，未來將圍繞災害嚴重、高海拔礦山和發生事故礦山開展智能化建設集中攻堅，具備條件的大型礦山要加快推動全環節全系統智能化，暫不具備條件的先上機械化、自動化，再向智能化方向發展，加快關鍵技術裝備研發攻關，推動智能化礦山數據融合共享。