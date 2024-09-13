十四屆全國人大常委會第十一次會議在京閉幕

中評社北京9月13日電／據新華社報導，十四屆全國人大常委會第十一次會議13日上午在北京人民大會堂閉幕。會議經表決，通過了新修訂的國防教育法、關於修改統計法的決定、全國人大常委會關於在中華人民共和國成立七十五周年之際授予國家勛章和國家榮譽稱號的決定；決定免去唐仁健的農業農村部部長職務，任命韓俊為農業農村部部長。國家主席習近平分別簽署第30、31、32、33號主席令。趙樂際委員長主持閉幕會。



常委會組成人員164人出席會議，出席人數符合法定人數。



會議表決通過了全國人大常委會關於實施漸進式延遲法定退休年齡的決定。



會議表決通過了全國人大常委會關於批准《關於修改一九九三年一月十四日簽訂的〈中華人民共和國和哈薩克斯坦共和國關於民事和刑事司法協助的條約〉的議定書》的決定，關於批准《中華人民共和國和烏拉圭東岸共和國關於刑事司法協助的條約》的決定，關於批准《中華人民共和國和越南社會主義共和國關於移管被判刑人的條約》的決定。



會議表決通過了全國人大常委會代表資格審查委員會關於個別代表的代表資格的報告。



會議表決通過了全國人大常委會批准任命中國人民解放軍選舉委員會委員的名單。



會議經表決，任命景俊海為全國人大教育科學文化衛生委員會副主任委員。



會議經表決，免去陳國慶的最高人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員職務。



