美智庫調查：支持兩岸統一的台企比例激增

中評社北京9月13日電／據大公網報導，一項新的調查發現，台灣企業繼續與中國大陸做生意，而不是脫鈎；支持海峽兩岸實現統一的台企比例也呈現顯著增加。



據報導，華盛頓智庫戰略與國際問題研究中心的報告稱，與2022年相比，企業對中美之間發生衝突的預期有所下降，這反過來使它們更不願意完全遷出中國大陸。該調查詢問了610家台灣企業對2023年國際環境的看法。而在2022年的調研中，有523家公司接受了調查。



多年來，大陸占據著台灣出口的40%左右。2023年，這一比例雖降至約35%，但大陸仍是台灣最大的出口市場。



報告補充說明，大陸仍被視為重要的貿易夥伴。台灣企業不認為印度和東南亞足以替代大陸，因此只遷移一部分業務到這些地方。



對台當局而言，調查結果表明，激進擴大針對大陸的限制政策，不會受到台灣業界的歡迎。相反，它們仍將大陸視為重要的生產基地和廣闊市場。



值得一提的是，受訪企業支持“台灣獨立”的比例明顯下降，從2022年的23.2%降至13.9%；支持統一的比例則大幅增加，由6.1%增至25%。



報告最後指出，這項新調查進行的時間點是在中美關係有所企穩之後。在其他條件相同的情況下，衹有很小一部分企業會選擇把業務從大陸或台灣轉移出去。