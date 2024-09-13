大陸鼓勵台企積極參與國家重大戰略

中評社北京9月13日電／據大公網報導，國台辦經濟局局長張世宏12日在江蘇淮安召開的“第十八屆台商論壇”開幕式講話中表示，今年上半年，大陸新設的台資企業數同比增長9.2%，整個大陸批准設立的台資企業3715家。台商台企要積極參與國家的重大戰略、區域協調的發展戰略，要融入新發展格局，同時要全面拓展自身優勢，加強與大陸企業融合發展。台資企業特別要參與大陸的新興產業鏈，包括新能源汽車等新的在大陸蓬勃發展的領域。當天論壇有約180位台商參加。＼大公報記者 陳旻淮安報導



張世宏表示，第十八屆台商論壇以“發展新質生產力 共建台資集聚區”為主題，呼應廣大台商台企參與中國式現代化、共同實現高質量發展的殷切期盼，很有意義。



大陸經濟韌性強、潛力大、活力足，依然是世界經濟增長的重要引擎和穩定力量。張世宏表示，三中全會《決定》提出，要加強新領域新賽道制度供給，建立未來產業投入增長機制，完善推動戰略性產業發展政策和治理體系，引導新興產業健康有序發展。這必將提供強大的發展動能，蘊藏著巨大的商機。《決定》指出要“更好發揮市場機製作用，創造更加公平、更有活力的市場環境，實現資源配置效率最優化和效益最大化”，特別指出要深入破除市場准入壁壘，推進基礎設施競爭性領域向經營主體公平開放，完善民營企業參與國家重大項目建設長效機制，這將有利於推動台資企業更好享有同等待遇。



張世宏指出，台企在集成電路、先進電子信息產業，特別在當下人工智能方面有很大優勢，希望以後能成為台商投資新領域。



