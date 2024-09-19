成都有怎樣的巴適生活？兩岸記者親身體驗

成都人民公園（中評社 段曉魯攝） 中評社香港9月19日電（記者 段曉魯）日前，兩岸媒體人來到成都人民公園參觀遊覽，感受在地煙火氣，體驗成都人的巴適生活。



走進成都人民公園，人潮湧湧，訪客是絡繹不絕。人民公園里有各種茶社，雖然天氣炎熱，但也擋不住人們坐下來品茶聊天，在茶社中也可以點各種點心，配上蓋碗茶，煽著扇子，這就是成都的“巴適”生活。兩岸媒體人瞭解到，成都蓋碗茶的碗和蓋子的擺放位置代表不同意思，如果是茶蓋向下依靠著茶托，這代表著客人要加水了，如果是茶蓋立在茶碗和茶托上，這是代表著客人沒有帶夠錢，需要進行賒帳。



現場的摻茶師傅向兩岸記者表演了茶技，摻茶師傅喊出不同的“招式”，像是“懷中抱月”“大鵬展翅”“反彈琵琶”等十八般武藝，一套乾淨利落的動作快結束時，一條細長的開水柱從銅壺長嘴流出，順勢傾入蓋碗茶杯中，杯中形成流動小漩渦，青綠的茶葉隨水渦擠壓不斷旋轉、翻騰、香氣不斷注入，此時水柱斷開停下，一壺熱茶沏好，這是川人喝茶前的“小儀式”。



中評社記者發現，茶社中的客人以本地人居多，說的是濃重的四川方言，有些人則是在茶館里下著圍棋，手上拿著印有“巴適”的大扇子，有些人則是拿著竹筒兜售著零食瓜子，這些畫面勾畫出了成都人生活日常，在加上湖邊的茶館，竹椅、矮桌風格，很有感覺。



9月3日，“改革發展看四川”2024兩岸媒體天府行聯合採訪活動在四川省廣安市啟動。活動為期一周，邀請兩岸及香港20多家媒體30多名記者、自媒體人參加，前往四川廣安、成都、德陽、綿陽等地20多個點位採訪拍攝，實地瞭解中國改革開放和現代化建設四川篇章成就，探尋成渝地區雙城經濟圈發展機遇，感受四川人民安逸生活，見證台胞台青在川融合發展成效。

