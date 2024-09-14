香港駐京辦舉行慶祝新中國成立75周年聚會

香港特別行政區政府駐北京辦事處13日在北京舉辦“與國同心共慶七五華誕”慶祝中華人民共和國成立75周年聚會（中評社 李子寧攝） 中評社北京9月14日電（記者 李子寧）香港特別行政區政府駐北京辦事處13日在北京舉辦“與國同心共慶七五華誕”慶祝中華人民共和國成立75周年聚會，逾200名在北京的港人及港企代表出席。



署理駐京辦主任阮慧賢在致辭時表示，國家的經濟實力、綜合國力和國際影響力在過去75年實現歷史性跨越，成就舉世矚目。中共二十屆三中全會不僅引領國家邁向中國式現代化和高質量發展，對香港的長遠發展、長治久安同樣至關重要。她希望在內地的港人能在各自崗位上將中共二十屆三中全會精神融匯貫通，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業作出貢獻。



據瞭解，為與駐京辦服務範圍內的港人共襄喜悅，並增進其愛國情懷，駐京辦在今年7月至8月期間舉辦以慶祝中華人民共和國成立75周年為主題的攝影及繪畫比賽，吸引到在華北地區生活的港人港青投稿參加。駐京辦在聚會期間向攝影及繪畫比賽的得獎者頒發獎項，獲獎作品均展現出香港與祖國緊密相連，和諧共融的一面，得到評審委員會成員的一致好評。



此外，在駐京辦的全力支持下，華北地區的香港青年發起音樂錄像製作，早前在北京的長城、天津市及沈陽市的地標處合唱《我和我的祖國》，以慶祝國慶及表達對國家的感恩之情。聚會現場舉行了《我和我的祖國》視頻的首播儀式，有關視頻稍後也會在駐京辦的社交媒體平台上發布，共慶祖國七五華誕。



活動期間，駐京辦亦邀請到香港著名男高音歌唱家莫華倫在現場作歌唱表演，並與參與拍攝視頻的港青們合唱《我和我的祖國》，通過歌聲奏唱出真摯的心意，以此表達愛國情懷。