粵港澳大灣區高塔聯盟正式成立

中評社北京9月13日電／據新華社報導，粵港澳大灣區高塔聯盟12日在廣州塔宣告成立，將促進大灣區內各城市之間的文旅交流合作，實現優勢叠加效應，進一步提升大灣區的旅遊吸引力和競爭力，助力粵港澳大灣區打造具有國際影響力的旅遊目的地品牌。



聯盟由廣州塔、深圳平安金融中心雲際觀光層、天際100香港觀景台、澳門旅遊塔會展娛樂中心組成，共同構成了大灣區獨特的城市風景線。



成立儀式上，四座高塔代表共同簽訂了戰略合作協議，未來將圍繞運營策略、市場營銷、文化傳播等方面展開合作，並首次合作推出粵港澳大灣區四座高塔聯名書簽。下一步，聯盟將逐步推出更多優惠措施，為遊客提供更豐富、更優質的文旅產品供給，並通過資源共享、品牌共建、市場共推，充分釋放區域協同發展的潛力。



“四塔各有所長，各具特色，造就了大灣區壯麗的景觀。”香港旅遊發展局副總幹事葉貞德表示，四塔的連鎖效應將會提高大灣區文旅特色，帶動高塔旅遊新風尚。她希望以聯盟為抓手，吸引更多海內外的旅客前來登塔觀光，深入探索大灣區的旅遊魅力。



信德集團執行董事、澳門旅遊塔相關負責人尹顥璠期待，透過大灣區高塔聯盟，發揮廣深澳港四大中心城市的輻射帶動作用，培育出屬於大灣區的高質量高塔旅遊文化，加快建設粵港澳大灣區成為世界級旅遊目的地。