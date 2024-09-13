老撾與中廣核簽署清潔能源基地經營協議

中評社北京9月13日電／據新華社報導，老撾政府與中廣核能源科技（老撾）有限公司12日在萬象簽署老撾北部互聯互通清潔能源基地一期烏多姆賽省1000MW光伏項目特許經營協議。



老撾人民革命黨中央政治局委員、建國陣線中央委員會主席辛拉馮，老撾人民革命黨中央政治局委員、老撾政府副總理吉喬，中國駐老撾大使方虹以及老撾相關部委負責同志出席儀式。



老撾能礦部副部長占薩溫·本勇表示，老撾北部互聯互通清潔能源基地項目是中老電力互聯互通500千伏線路的重要支撐電源，也是中國和老撾在“一帶一路”倡議框架下的重要合作項目，具有促進區域電力互聯互通、推動當地經濟發展、提升能源利用效率、培養清潔能源人才、減少碳排放、增進中老友誼等重大意義。希望中廣核在今後的建設運營階段繼續與老撾政府相關部門通力合作，爭取把一期項目打造為老撾大型光伏標杆項目。



老撾北部互聯互通清潔能源基地項目是中廣核踐行“一帶一路”倡議、助力構建中老命運共同體的重點項目，項目位於老撾北部烏多姆賽、豐沙裡、琅南塔三省，規劃建設千萬千瓦級的風光水儲一體化清潔能源基地。目前，一期烏多姆賽省1000MW光伏項目已進入工程準備階段。二期風光項目琅南塔省580MW及烏多姆賽省420MW光伏項目於今年8月初與老撾政府完成項目開發協議簽約。



老撾計劃投資部、能礦部、農林部、自然資源與環境部、烏多姆賽省以及項目上下游合作夥伴代表參加簽約儀式。