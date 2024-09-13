中評社北京9月13日電／網評：中挪關係何以長期走在中歐關係前列？



來源：中國網 作者：董一凡



挪威首相斯特勒9月9日至11日對中國進行正式訪問，這是2017年以來挪威首相首次訪華，也是新冠肺炎疫情以來中挪之間層級最高的高層交往活動，顯示了在動蕩變革的國際形勢下，中挪兩國領導人賡續傳統友誼，鞏固政治互信，拓展務實合作，不斷為雙邊關係以及兩國各領域合作注入強大動力的意願，也將推動中挪攜手為地區和國際和平與發展作出更多貢獻。



今年恰逢中挪建交70周年。70年前，中挪老一代領導人面對冷戰堅冰和全球格局波詭雲譎作出推動建交的歷史性、戰略性決定，也使中國與挪威關係走在中歐關係的前列，為雙方夯實友誼和務實合作奠定了堅實的基礎。



挪威是最早承認新中國並同新中國建交的歐洲和西方國家之一，兩國雖然在政治制度等方面存在差異，但近年來本著相互尊重、平等相待的原則處理雙邊關係，以務實姿態推動各領域合作。訪問前夕，斯特勒接受挪威媒體採訪時表示，挪威和中國是相互尊重的朋友，挪威必須與中國保持合作和貿易往來，也提及其對於中國歷史文化、經濟發展、國際影響力的濃厚興趣。可以說，斯特勒能夠務實、客觀看待中國和中挪關係，與中方領導人加強戰略塑造和政治引領，將成為促進雙邊關係平穩發展的重要動力。



與此同時，中方對於斯特勒的訪問高度重視、周密安排，習近平主席同他會見，李強總理、趙樂際委員長分別同他舉行會談，就雙邊關係和共同關心的問題深入交換意見，兩國領導人為中挪友好合作擘畫新圖景。



首先，中挪不斷以增強政治互信築牢雙邊關係基礎。習近平主席強調，歷史經驗告訴我們，要保持兩國關係平穩健康發展，最重要的是堅持相互尊重、求同存異，包括尊重彼此核心利益、照顧對方重大關切。斯特勒首相則指出，挪中建交70年來，兩國關係發展良好，雙方以相互尊重的方式開展對話與合作。挪方尊重中國主權，堅持奉行一個中國政策，願繼續相互尊重彼此的核心利益和重大關切，相互學習，交流互鑒，互利共贏。可見，相互尊重是中挪雙方的基本共識，也是中挪之間通過實踐和努力所得出的正確相處之道，兩國領導人將持續促進雙方以實際行動維護好兩國關係發展的政治基礎。