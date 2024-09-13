日本研究團隊：東京灣微塑料總量達25噸

中評社北京9月13日電／據海外網轉日本共同社9月13日報導，東京海洋大學教授荒川久幸帶領的研究團隊日前發表估算結果稱，漂浮在東京灣海面和海中的、直徑5毫米以下的微塑料總量達到25噸，海面附近每立方米飄浮著多達6000個微塑料。



研究團隊自2021年7月起，在東京灣內6處地點展開調查。荒川表示，“這樣的數據，即使在污染度較高的日本近海中，也是相當高的濃度。”東京灣周邊人口約3000萬人，大量塑料垃圾或通過荒川、多摩川等河流流入東京灣。