中評社北京9月13日電／網評：美國遏港法案的趨勢和意圖



來源：大公報 作者：黃復觀



美國眾議院日前通過所謂的《香港經貿辦認證法》，對香港作出抹黑和攻擊，並威脅“關閉”香港特區政府駐美經貿辦。美國當局這一立法手段，顯然是其自2019年以來形成的“以港遏華”策略的新延續。但觀察過去五年，美國當局的遏港手段呈現：“修改法案─實施制裁─新立法案”的變化，目標也呈現出從打壓香港的政治地位、打擊特區政府管治、遏制香港經濟發展，再到打擊個體機構或個人的路徑變化。儘管如此，在中央政府的強力支持下，美國當局無法真正實現其戰略意圖，而顧及在港的巨大經濟貿易利益，以及中央政府的反制，美國當局的手段更多的是政治意義大於實質。



違反國際法和國際關係準則



美國所採取一切制裁打擊別國的手段，本質上都是違反國際法和國際關係準則的。因此，美國當局於2017年通過《全球馬格尼茨基人權問責法案》，從法制的層面完成了相關授權。如果從其國內法的角度觀察，美國當局主要透過如下三種層面對香港採取遏制措施：



第一，國會專門立法。2019年，美國國會以中央政府將在香港頒布實施香港國安法，損害了香港自治、侵犯了香港的人權和民主為由，提出要制定新的涉港政策法案，理由是《美國─香港政策法》沒有規定制裁措施所以對香港“保護力度”不夠。因此，2019年11月27日美國國會制定通過了《香港人權與民主法案》。總體上看，上述兩項立法以及《香港自治法案》，目的都是要把香港的人權、民主、繁榮穩定納入美國國家利益範疇並以此來干預香港事務，同時賦予美國總統改變對港政策的權力。而此次的《香港經貿辦認證法》，則是進一步細化相關打擊目標。

