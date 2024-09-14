吳士存答中評：管控危機 中美兩軍關係重要

吳士存（中評社 海涵攝） 中評社北京9月14日電（記者 海涵）華陽海洋研究中心理事長、中國南海研究院學術委員會主席吳士存9月13日在北京香山論壇上接受中評社記者採訪。談及中美關係，他表示，中美兩軍溝通交流機制全面完全恢復，兩軍關係於中美關係而言至關重要。關於南海問題，吳士存說，要管控危機，謀求推動共同開發，加快制定本地區的準則。



吳士存表示，中美兩軍戰區領導通話具有積極意義。2022年8月佩洛西竄台後，中美兩軍對話溝通機制暫停。去年11月習近平主席和拜登總統舊金山會晤後，取得的一個重要成果就是兩國元首同意在平等和尊重基礎上恢復兩軍高層溝通、中美國防部工作會晤、中美海上軍事安全磋商機制會議，開展中美兩軍戰區領導通話。在不到一年的時間裡，中美兩軍關係恢復很快，幾日前戰區領導通話後，舊金山共識中確定的兩軍四個層級的溝通渠道都恢復了，也標誌著中美兩軍溝通交流機制全面完全恢復。



“我們要有危機管控機制，否則中美一旦發生意外衝突導致危機發生甚至危機升級，對於兩國關係絕對是災難性的。”吳士存說，中美兩軍關係至關重要，因為它能保證兩國關係不出大的問題。



談及南海問題，吳士存用兩個詞語形容——“敏感”“複雜”。吳士存表示，南海問題設計到的國家數量之多、爭議島礁數量之多、爭議海域面積之廣，全球範圍內絕無僅有，短時間內妥善或最終解決南海問題是不太現實的。因此，我們現在能做的就是管控危機，防止危機升級，把爭議擱置下來，謀求推動共同開發，加快制定本地區的準則，讓南海和平穩定有一個規則和制度保證。



對於有聲音擔憂“台海南海聯動”，吳士存指出，這是偽命題，南海和台海是兩個不同性質的問題。南海是中國和南海部分周邊國家之間的領土爭議和劃界主張爭議，背後有西方尤其是美國的參與。台灣問題純粹是中國的內部事務，任何其他國家無權干預，一旦干預就違反了其與中國建交的承諾。也因此，南海問題和台海問題的處置方式完全不一樣。

