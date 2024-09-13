何建宗：香港國安法實施後社會重回正軌

中評社北京9月13日電／據文匯網報導，“一國兩制”青年論壇創辦人兼主席何建宗今日（12日）在聯合國人權理事會第五十七屆會議中，反駁了部分西方媒體關於香港國安法削弱人權和自由的報導。何建宗表示，身為土生土長的香港人，對香港國安法的實施有著深刻的見解。他強調，香港國安法實施後，社會重回正軌，人權得到更好保障。何建宗接受《大公報》訪問時表示，美西方經常不擇手段打壓香港發展，並且以無理的指控恐嚇投資者。事實上，本地商界對香港國安法實施後的社會局面和未來前景滿懷信心，今年上半年訪港遊客激增，國際人才紛紛湧入，香港魅力不減。



何建宗在會議上指出，香港自1997年回歸至2019年間，一直沒有實施國家安全法，他又反問說：“你們能否想像這世界竟然有地方是沒有實施國家安全法？”因香港沒有實施國安法，這導致了2019年香港發生的大規模暴動，其持續時間與暴力程度遠超英國近期的暴動事件。



他強調，香港一直實行普通法，法治狀況良好。在國安法的保障下，香港法官繼續以無畏無懼的態度審理包括國安法在內的各類案件。香港的法官享有終身制，衹有在無力履行職責或行為不檢的情況下才會被免職。



何建宗表示，香港國安法的實施使香港社會重回正軌，專注於經濟發展。香港的人權得到了更好的保障，不同政見、膚色和語言的人士不再在街上遭受攻擊。數據顯示，今年首6個月，訪港遊客人數較去年同期上升了64%，香港也在全球積極吸引人才，已有超過14萬名國際人才抵港。他補充說，儘管對香港的看法各異，但數據不言自明。何建宗邀請全球人士到香港遊覽觀光，親自體驗這個充滿活力和多姿多彩的城市。

