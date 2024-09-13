經濟前景黯淡或令歐洲央行加快降息步伐

中評社北京9月13日電／歐洲中央銀行12日召開貨幣政策會議，決定將存款機制利率下調25個基點至3.50%。這是該行今年6月宣佈降息後再次下調利率。分析人士指出，雖然歐洲央行仍堅持不預先承諾特定利率路徑的審慎降息策略，但歐元區經濟前景黯淡或導致歐洲央行加快降息步伐。



新華社報導，歐洲央行最新降息決定符合此前經濟學家和金融市場投資者的普遍預期。值得關注的是，本次會議上，歐洲央行宣佈將於18日開始實施新的貨幣政策操作框架。根據這一框架，歐元區三大利率之一的主要再融資利率與存款機制利率之間的利差縮窄到15個基點，同時邊際借貸利率與主要再融資利率之間的利差仍保持25個基點。由此，此次宣佈降息後，歐元區三大利率中的主要再融資利率和邊際借貸利率分別降至3.65%和3.90%。



專家指出，在歐洲央行逐步縮減資產負債表的背景下，人們一直擔心資本市場可能會出現流動性瓶頸。新的操作框架旨在通過降低短期貸款利率，讓銀行更容易獲得流動性。



歐洲央行行長拉加德當天回答記者提問時拒絕對利率前景發表意見。她強調，雖然歐元區工資漲幅有所回落，但仍然太高，服務價格上漲壓力比預期更大。



德國聯邦公共銀行協會總經理伊麗絲·貝特格-克勞斯認為，歐洲央行再次降息是通脹下降、經濟停滯和工資上漲趨於平緩等因素綜合作用的結果，但“頑固的通貨膨脹風險”尚未完全消除。

