中國證監會依法處罰恆大地產審計機構普華永道

中評社北京9月13日電／中國證監會13日宣佈，依法對普華永道恆大地產年報及債券發行審計工作未勤勉盡責案作出行政處罰，依據《中華人民共和國證券法》規定，沒收普華永道案涉期間全部業務收入2774萬元，並處以頂格罰款2.97億元，合計罰沒3.25億元。



中國證監會調查發現，普華永道在執行恆大地產2019年、2020年年報審計工作中未勤勉盡責，在審計過程中違反多項審計準則，違背多項審計要求，多項審計程序失效，未保持應有的職業懷疑，未作出正確的職業判斷，未發現恆大地產大金額、高比例財務造假。存在審計工作底稿失真、現場走訪程序失效、樣本選取範圍失控、文件檢查程序失靈、復核程序失守等情況。



普華永道為恆大地產2019年、2020年年報均出具了標準無保留意見審計報告，為恆大地產5次債券發行出具保證財務數據真實、準確、完整的聲明，普華永道製作、出具的文件存在虛假記載。



中國證監會表示，在案件查處過程中，與財政部加強溝通、密切協作，共享信息、強化合力。在“資格罰”上，鋻於財政部已對普華永道作出暫停經營業務的行政處罰，暫停業務範圍涵蓋證券領域，中國證監會不另行作出暫停從事證券服務業務的行政處罰。



中國證監會有關負責人表示，監管執法工作是中國證監會法定職責，對少數以身試法的中介機構及人員，中國證監會堅決落實“長牙帶刺”、有棱有角要求，嚴監嚴管，用足用好法律授權，嚴格執法、嚴肅處理。



該負責人說，希望廣大中介機構引以為戒，慎終如初，不折不扣地履行法律規定的義務要求，時刻緊繃勤勉盡責這根弦，真正立足專業、審慎執業、珍惜聲譽，客觀、獨立、專業地發表意見，確保製作出具文件不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，真正擔負起證券市場“看門人”職責。