中評鏡頭：走進武侯祠　聽三國故事

武侯祠牌匾（中評社 馬一鳴攝） 中評社成都9月14日電（助理記者 馬一鳴）成都武侯祠博物館位於四川省成都市武侯區，武侯祠是紀念諸葛亮的祠廟，是百姓追思諸葛亮和蜀漢英雄的勝跡，以諸葛亮與劉備君臣合祀為特色而盛名遠揚。9月13日，兩岸媒體人一起走進武侯祠，聽三國故事。



成都武侯祠是西晉末年為紀念諸葛亮而建，初與蜀國先主劉備的昭烈廟相鄰，明初，武侯祠並於昭烈廟，故大門橫額書“漢昭烈廟”；後來祭祀諸葛亮的武侯祠並入漢昭烈廟；1961年，博物館被國務院評為全國第一批重點文物保護單位；1984年，成立成都武侯祠博物館；2008年，博物館被評為國家一級博物館。



祠內翠柏森森，殿宇重重，布局嚴謹，莊嚴肅穆。成都武侯祠主體建築大門，二門，劉備殿，過廳，武侯祠五重，嚴格排列在從南到北的一條中軸線上，西側是劉備陵園及其建築。二門至劉備殿與東西殿、過廳至諸葛亮殿與東西兩廂房，形成兩組四合建築結構。軸線建築兩側配有園林景點和附屬建築。跨進漢昭烈廟，從大門到二門之間可見六通石碑聳立一道路。



踏入武侯祠，少時讀三國的記憶便被喚起，武侯祠內的前後《出師表》也讓人感慨良多。諸葛先生一生“鞠躬盡瘁，死而後已”，是中國傳統文化中“忠臣”與“智者”的代表人物。在這座三國遺跡博物館裡，藏有明豆青釉諸葛碗、蜀漢銘文青銅弩機、現代陳子莊《錦官城外柏森森》圖軸、唐碑等眾多珍貴文物、書畫和碑刻作品。每件文物都是遙遠時代的見證者，讓我們得以窺見那個群雄爭霸、風雲際會的三國時代。除了豐富的館藏文物，武侯祠內的園林也值得好好逛一逛！



此次四川行活動中，來自兩岸的媒體人將去往甘孜藏族自治州稻城縣、鄉城縣、得榮縣以及成都市進行參訪采風，從川西地區走到“天府之地”，用腳步丈量甘孜高原，眼觀自然風光，用鏡頭記錄四川的風土人情，瞭解該地區的鄉村振興、生態治理、經貿交流現狀，參訪大國工程基地，感受其歷史文化、民族團結和科技進步。

