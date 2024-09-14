香山論壇：中外學者為東北亞合作建言獻策

會議現場（中評社 海涵攝） 中評社北京9月14日電（記者 海涵）第十一屆北京香山論壇9月13日下午舉行平行分組會議，在“維護東北亞安全穩定”小組會議中，中、日、韓、德四國學者重點討論了東北亞國家合作的重要性以及推進合作之道。



軍事科學院戰爭研究院專業技術大校研究員江新鳳說，中日韓是東北亞地區地緣相近的三個大國，中日韓合作對於促進東北亞地區的和平穩定起到很大的引領作用。在今年5月份召開的中日韓領導人會議上，李強總理提出的促進中日韓合作的五點建議為中日韓持續穩定合作提供了思路。江新鳳認為，一是要推動合作全面展開，要尊重彼此核心利益與安全關切。二是要加強經貿互聯互通，維護產業鏈供應鏈的穩定暢通。三是引領科技創新合作，加強創新協作和前沿領域領域的合作。四是拉緊人文交流紐帶，通過舉辦中日韓文化交流年等活動，推動三國人民實現從居相鄰到心相通。五是，促進可持續發展，加強三方在氣候變化、老齡化和應對流行病等領域的合作，開展更多“中日韓加x”這樣的合作項目。



“事實上，中日韓相互之間都存在一些矛盾和分歧，但我認為要推進中日韓的持續合作，應該克服矛盾分歧和外部干擾，要堅守合作初心，努力推動中日韓合作行穩致遠，”江新鳳說。



日本東亞共同體研究所高級研究員須川清司也贊同中日韓三方有必要加強合作。他指出，中日韓三邊建立機制框架可以發揮東亞安全穩定器的作用。今年5月中日韓發布的聯合聲明提供了一些溫和的、有建設性的建議，包括民間交流等。他認為，中日韓應該建立一種機制評估三邊合作的效果。



“促進中日很三方的戰略穩定性十分重要。”韓國世宗研究所高級研究員李相賢說，我們要建立防護欄，學會對危機進行有效管理。其中的重要一點是要有風險管理機制，同時避免對對方妖魔化。此外，合作也很重要，合作機制有利於保持中日韓三國關係的穩定。中日韓是鄰國，沒有理由不合作，合作的領域可以涵蓋經濟安全。中日韓三國應該定期舉辦會談，對話總比不對話好，要給彼此更多信心和信任。



“中日韓三邊的對話機制對於東北亞尤為重要。”德國東方夥伴應用研究中心助理研究員波恩特·博格表示，加強對話可以穩定局勢、增進信任，這是東北亞能夠獲得安全環境的重要機制。東北亞各國要對話交流、求同存異，在國際規範方面也要有共識，衹有這樣方能前進。衹有合作才能建立信任，信任後又能繼續合作，這二者是相輔相成的。東北亞國家可以著眼於具體小步驟，通過貿易路線盡可能增加穩定因素。

