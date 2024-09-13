美或批准烏使用西方遠程武器攻俄　普京回應

中評社北京9月13日電／據央視新聞：當地時間9月12日，美國《紐約時報》報導，有歐洲官員表示，美國或將準備批准烏克蘭使用非美國提供的西方遠程武器打擊俄羅斯境內目標。



報導稱，英國希望烏克蘭使用英國提供的“風暴之影”巡航導彈，以打擊俄羅斯境內縱深目標，但英國希望得到美國政府的允許。有美國官員稱，拜登將在13日英國​​首相斯塔默訪問華盛頓期間與其討論此事。報導還援引美國白宮官員的話報導稱，美國目前還未決定是否允許烏克蘭使用美制陸軍戰術導彈系統，但拜登已經發出信號，可能很快會放鬆相關限制。



美國國務卿布林肯12日訪問波蘭，並與波蘭外長西科爾斯基舉行會談。在會談後的新聞發布會上，西科爾斯基稱，應解除對烏克蘭使用西方遠程武器打擊俄羅斯境內縱深目標的限制。



布林肯稱，他於11日訪問基輔期間與烏克蘭官員就有關使用遠程導彈的授權問題進行了廣泛的討論。但布林肯拒絕透露美國方面是否會批准解除相關限制。



本月11日，布林肯在訪問烏克蘭時表示，有關使用遠程導彈的授權問題，他將向美國總統拜登報告與烏方的會談結果。布林肯還宣布美國將向烏克蘭提供超過7億美元援助，其中3.25億美元用於修復電力網絡，2.9億美元用於人道主義援助，並為排雷提供1億多美元。



就近期英美高層炒作烏克蘭將能夠使用西方遠程武器打擊俄羅斯腹地，俄羅斯總統普京12日在接受俄媒採訪時表示，北約、美國和歐洲國家直接介入俄烏衝突將大大改變衝突的本質，這將意味著他們與俄羅斯開戰。俄方將根據所面臨的威脅做出適當決定。

