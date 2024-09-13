111名在緬北實施電詐犯罪嫌疑人被移交中方

中評社北京9月13日電／新華社報導，記者13日從中國公安部獲悉，近日，公安部部署雲南公安機關與緬甸相關地方執法部門開展邊境警務執法合作，抓獲一批電信網絡詐騙犯罪嫌疑人。其中，中國籍犯罪嫌疑人111名（含網上在逃人員29名）。目前，全部中國籍犯罪嫌疑人已被移交中方。



去年以來，通過有效警務執法合作和一系列打擊行動，緬甸執法部門將5萬餘名中國籍涉詐犯罪嫌疑人移交中方。近日，在公安部的指揮部署下，雲南公安機關與緬甸相關地方執法部門進一步強化邊境警務執法合作，在緬北撣邦第四特區開展涉詐窩點集中清剿行動，成功抓獲283名實施跨境電信網絡詐騙犯罪的嫌疑人，查扣一大批作案工具。



經查，上述犯罪嫌疑人藏匿于緬北撣邦第四特區，通過虛假投資理財、刷單返利、婚戀交友等多種形式實施電信網絡詐騙，受害者涉及浙江、河南、雲南等多個省份。目前，111名中國籍涉詐犯罪嫌疑人及涉案證據物品已被順利移交中方，並由河北、浙江、福建、山東、河南、雲南等地公安機關分別押回，全力開展案件偵辦工作。



公安部有關負責人表示，公安機關將繼續強化國際及邊境警務執法合作，不斷加大打擊力度，堅決將緬北涉我電信網絡詐騙犯罪“毒瘤”清除乾淨，切實維護人民群眾財產安全和合法權益。