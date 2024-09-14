香山論壇：中美如何尋找正確相處之道

中外學者齊聚北京香山論壇探討中美關係（中評社 郭至君攝） 中評社北京9月14日電（記者 郭至君）因應當前中美關係，今年的北京香山論壇特別開設了關於討論“中美正確相處之道”的分論壇，來自中國、美國、日本、印度、韓國、英國、以色列等國家的專家學者齊聚一堂，探討這個複雜而又影響全世界的議題。論壇分為上半場和下半場，中國軍事科學學會高級顧問、退役少將姚雲竹為分論壇上半場主持人，清華大學社會科學學院教授達巍為下半場主持人。縱觀整場分論壇，“對話”、“合作”是最高頻出現的兩個詞語。



歐亞集團中國部門常務董事，美國前助理國務卿幫辦華自強首先發言表示，競爭不是一件壞事，但越來越多人認識到美中關係交惡會帶給世界帶來深入影響。在兩國關係的當前框架下，美中之間存在戰略性的分歧，但可以管理。中國需要時間來解決國內的挑戰，也希望有穩定的環境，美國有自己的地緣政治的考慮，但兩國之間可以不完全走向對抗。華自強也表示，意識形態的競爭可能會一直持續下去，但至少可以不侵入對方的邊界，美中之間需要找到一種新常態以管控、穩定分歧，不能眼睜睜看著美中關係滑落到戰爭層面。



軍科院原副院長何雷在發言中提及四點：一是要扣好中美關係的“第一粒紐扣”；二是要落實中美兩國元首達成的重要共識；三是要秉持以信為本的道德和法制準則；四是要有效加強風險管控。何雷說，習近平主席指出：“中美關係回不到過去，但能夠有一個更好的未來。”這要靠中美雙方真誠地共同努力、相向而行，我們對此充滿信心和期待。何雷在答問環節也表示，他從軍50多年，非常清楚中國的發展不是為了超過誰，取代誰，而是讓中國人民過上好日子，為地區和平發展做出貢獻。



美國蘭德公司高級國防分析師德裡克·格羅斯曼說，去年習拜APEC會晤之後，中美關係出現了改善，但是，兩國缺乏互信會導致過多地宣揚單一國家的利益要求，為此兩國應該要避免衝突升級為戰爭，管控分歧，建立互信機制，而在拜登政府任期內就是這樣做的，北京的意願也是希望能和華盛頓保持良好關係。德裡克也說，中美之間的競爭在加劇，美國眼裡的中國就是挑戰，但他不認為中國是在試圖推翻華盛頓的霸權。現在看來，兩國之間的關鍵指標有很多積極跡象，中美可以通過對話加強合作，北京香山論壇就是很好的例子。他也指出，兩國之間存在的戰爭風險非常低，比起台海，當前南海的風險更大一些。

