美智庫答中評：兩黨候選人印太戰略區別不大

美國蘭德公司高級國防分析師德里克回答中評社記者的問題（中評社 郭至君攝） 中評社北京9月17日電（記者 郭至君）美國蘭德公司高級國防分析師德里克·格羅斯曼日前出席第十一屆北京香山論壇並在會議間隙回答了中評社記者關於美國大選的問題。對於前幾天剛剛結束的賀錦麗與特朗普的第一次總統辯論，他表示，在這90分鐘時間內他們討論了很多議題，其中中國是討論的重點，但從現在到正式投票還有大約50天的時間，所以在這段時間裡還有很多可能發生的事情。



格羅斯曼說，作為一名研究分析人員，他更想知道，兩位競選者各自的政策是什麼？目前，他們在印太地區的政策相對明確，如果是副總統賀錦麗上台，她可能會延續拜登政府對華政策和印太戰略，通過增強同盟力量來抗衡中國。而對於特朗普來說，那將會有多種可能性，一方面，他會推行印太戰略，但同時也因為特朗普是一個相對更注重交易的總統，美國和中國可能有機會重設議程，也因此有可能會實現所謂的“重大交易”。中方對此的看法對外界來說有些神秘，也許對於身處中國的記者媒體來說也是如此。“但我傾向於認為，由於可能實現‘重大交易’，中方會稍偏向於特朗普而不是賀錦麗，但他們都會在很大程度上繼續堅持印太戰略，所以從這點上看，兩人無論誰上台，可能也沒有什麼區別。”



對於近期中美高級軍事官員之間的多次交流，格羅斯曼認為，任何交流都是好事，美中之間的故事還在書寫，他願意等待並看看這個過程會如何發展。他在會上發言時也建議，美國和中國都要通過努力，重新建立雙方的互信，逐步消減雙方之間包括南海、台灣等問題上的互信缺失。

