美外交官答中評：看待中美關係要客觀

美國國務院前副助理國務卿、“中國事務協調辦公室”主管華自強（Rick Waters）答中評社記者（中評社 郭至君攝） 中評社北京9月16日電（記者 郭至君）歐亞集團中國部門常務董事、美國前助理國務卿幫辦華自強（Rick Waters）日前在北京參加第十一屆北京香山論壇期間，接受了中評社記者的採訪，表示無論美中關係如何發展，兩國都須找到合作之道。他也對賀錦麗與特朗普的首場辯論表示，需要等一等才有新結論。



美國時間9月10日，賀錦麗與特朗普進行了總統辯論，對此，華自強說，“現在我個人的看法不重要，最重要的是，現在兩位候選人之間的抽樣調查差距太小了，應該等十天左右再看新的抽樣調查結果，才能夠得出一些新的結論。”



華自強也表示，美中很多方面可以共同合作、並存，包括在全球範圍內的一些問題，美中當然有很深的一些摩擦和不同點，但我們應該保持一個比較客觀的態度和世界觀。美國老百姓和中國老百姓一樣，關心的是自己的生活。



華自強曾任美國國務院中國協調員、副助理國務卿，還是“中國事務協調辦公室”主管，去年6月卸任後仍繼續擔任高級外交官。美國務院2022年12月成立的這一“中國組”，旨在“管理美中競爭”，該機構由國務卿布林肯主持設立，日常向美國常務副國務卿舍曼及負責亞太事務的助理國務卿丹尼爾·克里滕布林克匯報。

