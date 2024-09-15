香山論壇：何雷談中美如何正確相處

軍事科學院原副院長何雷在北京香山論壇的平行分組會議上就中美關係議題發言（中評社 郭至君攝） 中評社北京9月15日電（記者 郭至君）9月13日，軍科院原副院長何雷出席第十一屆北京香山論壇，在探討中美關係的平行分論壇上，他以“中美兩國應當沿著正確相處之道向前走”為題做了發言。



何雷表示，中美兩國是當今世界舉足輕重的大國，兩國如何相處，將決定人類前途命運和地球未來發展。中國政府和中國人民高度重視和非常珍惜中美兩國關係。習近平主席同近幾任美國總統都講過，“我們有一千條理由把關係搞好，沒有一條理由把關係搞壞。”拜登政府執政不到4年的時間，習近平主席就與包括拜登總統在內的美國各界人士會見、致函等30多次，對中美關係的維護和發展起到了把舵領航的重要作用，充分體現了負責任大國元首的戰略智慧和歷史擔當。



去年11月，中美兩國元首舊金山會晤，使兩國關係進入止跌企穩時期。如何使中美關係進一步穩下來、好起來，沿著正確相處之道向前走，是中美兩國共同的重大責任和歷史性課題。為此，何雷談了他的四點看法：



一是要扣好中美關係的“第一粒紐扣”。什麼是中美關係的第一粒紐扣？今年4月2日，習近平主席應約與拜登總統通電話時指出：“戰略認知問題始終是中美關係必須扣好的‘第一粒紐扣’。”第一粒紐扣如果扣不好，以後的紐扣都不可能扣好。

