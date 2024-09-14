人工智能熱 香山論壇首現虛擬數字記者

有關人工智能的探討成為本屆北京香山論壇的熱點之一。（中評社 郭至君攝） 中評社北京9月14日電（記者 郭至君）第十一屆北京香山論壇在北京舉行。9月12日下午，論壇舉行中外名家對話會，主題為人工智能安全，研討專家圍繞人工智能能否自主決策、是否可信，如何管控人工智能可能帶來的風險等議題進行了深入討論。中評社記者留意到，一開始，會場的大屏幕上就出現了一位身著中國人民解放軍作訓服的女軍官，她以中英雙語進行了自我介紹：“我是中國人民解放軍首位虛擬數字記者穆蘭，非常高興與大家見面。”這一新鮮嘗試，既切合主題，也立即引起大家的關注，不少與會嘉賓都拿出手機進行記錄。



清華大學信息科學技術學院院長、中國工程院院士戴瓊海在會上表示，要解決“AI鴻溝”問題，讓人工智能更多造福人類。戴瓊海還認為，未來三年，人工智能發展將進入快車道。由於人工智能發展的不可預測性，相關倫理、治理要走在前面，要降低人工智能應用的安全風險，使其為人類謀福祉。



美國國防分析研究所研究員，美國前助理國防部長幫辦施燦德認為，人工智能的安全問題涉及方方面面，除了國防，還包括民生等。因此他建議，國家間達成多邊協議，緩解人工智能安全風險。



東京大學生產技術研究所特聘教授、日本工程院外籍院士胡昂表示，在他看來，人腦不可替代，“至少在短時間內人工智能難以取代人腦做決策”。



在聯合國教科文組織人工智能與數據科學促進社會發展教席、荷蘭海牙應用科技大學數據科學教授蘭普羅斯·斯特吉烏拉斯看來，人工智能是否能取代人腦自主決策，這是一個哲學問題，也是一個現實問題，值得關注。 他還表示，當前對人工智能的監管面臨很大挑戰，監管要加速，要更加敏捷。



軍事科學院少將副院長，中國科學院院士陳小前總結時提及了“大禹治水”的典故，他認為對人工智能安全風險治理要像治水一樣注重疏導，“祖先有智慧，我們今天的人類也一定會有辦法”。

