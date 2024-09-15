孟祥青答中評：有“台獨”就無和平

國防大學教授孟祥青在第十一屆北京香山論壇期間接受中評社記者採訪。（中評社 郭至君攝） 中評社北京9月15日電（記者 郭至君）國防大學教授孟祥青在第十一屆北京香山論壇期間接受中評社記者採訪，談及中美兩國、兩軍關係，也提到了當前複雜嚴峻的台海局勢。孟祥青清晰地告訴中評社記者，有“台獨”就沒有和平。



孟祥青說，去年習主席和美國總統拜登在舊金山實現了會晤，為未來在涉及到中美兩國的一些戰略性、方向性、全局性的問題進行了深入的交流，在經濟貿易、政治外交、軍事安全還有全球性問題上達成了20多項共識，所以就形成了我們講的叫“舊金山願景”。後來，習主席也一再強調要把願景變成實景，所以舊金山會晤以來，我們看到，今年以來，中美兩國的高層之間互動頻繁，兩軍之間過去的一些交流機制也得以恢復，比如說國防部之間的工作會晤、國防部長之間的對話，關於海上安全機制的會晤等等。就在前兩天，我們也看到中美戰區領導人的視頻對話也實現了，這些應該說都是在落實兩國首腦達成的共識，因此，中美關係止跌企穩，對維護世界和平、維護地區穩定都是有利的，也是我們希望看到的。



“但是另一方面，中美關係現在止跌企穩的態勢還是比較脆弱的。我覺得脆弱的根本原因還是美國的對華認知出現了方向性的錯誤。這些年以來，美國不能正確對待中國的發展，而把中國正常的發展看作是一個威脅。尤其是2022年10月，拜登政府出台了《國家安全戰略報告》，在報告當中，把中國界定為對美國有實力、有能力、唯一的戰略競爭對手。中美兩國有沒有競爭？有。其實國家與國家之間都有競爭，但是如果把中美兩國的關係全部界定為競爭，第一是不客觀的，也不實事求是。第二，它會帶來很多負面的效果，因為各國都承認，中美兩國關係是當今世界最複雜的關係之一，有競爭也有合作，有對話也有交流。”孟祥青表示，

