香山論壇 董軍主旨發言談和平與平等

國防部長董軍發表主旨演講。（中評社 郭至君攝） 中評社北京9月14日電（記者 郭至君 海涵）9月13日，第十一屆北京香山論壇在國際會議中心舉行。中國國防部長董軍出席開幕式並發言。中評社記者全程聆聽了防長的主旨演講，其中“和平”、“平等”等詞多次被提及。



董軍表示，身處百年變局，需要共謀和睦相處的長久之道。千百年來，和平始終是人類永恒的期盼，我們為之不懈追求和努力的腳步從未停歇。每個歷史時期的關鍵當口，總有正義和進步力量義無反顧為和平奮鬥、為和平擔當。70年前，和平共處五項原則的提出，在冷戰的陰雲中看到了曙光。站在當今這個新的十字路口，更加珍惜歷史經驗的啟迪，也更有自信和智慧回答好和平共處、和諧共生的時代主題。我們應相互尊重，以誠相待。



董軍說，每個國家都有自己的文明傳承，孕育著各民族生生不息，也促進人類文明的璀璨繁榮。每個國家都有自主選擇的制度和道德，蘊含著以奮鬥實現振興的夢想，都有正當的主權和安全利益，神聖而不可侵犯。這些各國賴以生存和發展的基本權利應當得到充分的尊重，特別是要正視歷史和事實。真誠相交，不帶傲慢與偏見，不干涉他國內政，不侵犯他國的權益。



“求同存異、開放包容，共同生活在唯一的地球家園，人類命運休息與共。在歷史的長河中，多少矛盾糾葛甚至兵戈相向。時代大潮下正在遭遇的全球化逆流，各國之間固然有理念、文化、體制等諸多的差異，但追求共同發展的正道上，始終相信，萬物並育而不相害，道並行而不相悖。只要我們秉持開放包容，就不會一葉障目，讓局部的分歧影響共同發展的大局。”董軍指出。

