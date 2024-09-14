江新鳳答中評：中美需和平共處

軍事科學院研究員江新鳳在第十一屆北京香山論壇上接受中評社記者採訪（中評社 郭至君攝） 中評社北京9月14日電（記者 郭至君）第十一屆北京香山論壇9月12日拉開帷幕，中評社記者在論壇上採訪了軍事科學院研究員江新鳳，她就有關中美兩國、兩軍關係的問題給出了自身見解。江新鳳認為，無論如何，中美兩國需要和平共處，沒有任何一個國家希望看到中美之間產生劇烈衝突。



江新鳳說，這幾年來，中美關係確實出現了很多的波折，發生了很大的變化。美國一味地對中國實施全方位遏制、打壓，並“拉幫結派”來對抗中國，這種思維本身就是對中國的戰略認知出現了問題。但是最近出現了一些積極的動向，習主席會見沙利文時的談話和王毅外長與沙利文的戰略溝通，都顯示我們希望與美國和平相處、共同發展，希望中美關係穩定、健康、可持續發展。在與習主席會談中，沙利文作出了“四不一無意”的表態。總體來看氛圍良好，對中美關係的整體穩定和扭轉是一個積極的風向標。



9月10日上午，中國人民解放軍南部戰區司令員吳亞男與美軍印太總部司令帕帕羅舉行視頻通話，雙方就共同關心的問題深入交換意見。對此，江新鳳表示，軍方的交流也是兩國關係的風向標，在國與國之間關係改善的大框架下，軍方關係也會發展，進幾年中美兩軍高層交往減少，此次兩軍戰區級對話交流是一個積極的信號，對緩和穩定中美關係也會起到比較重要的促進作用。中美兩國需要和平共處，互利合作，要是這兩個大國出現一種衝突的狀態，產生的災難性後果是不堪設想。我們現在已經看到俄烏衝突持續兩年半多了還未能結束，大家都不希望看到中美在某些問題上引發衝突。中美兩國、兩軍高層領導需要發揮政治智慧和建設性的作用，來好好商榷中美之間存在的問題到底該怎麼辦，而不是通過抵近偵察、軍事遏制、鼓動盟國跟中國對抗。

