中外學者談半島局勢：對話談判很重要

軍事科學院戰爭研究院專業技術大校研究員江新鳳（中評社 海涵攝） 中評社北京9月14日電（記者 海涵）第十一屆北京香山論壇9月13日下午舉行平行分組會議，在“維護東北亞安全穩定”小組會議中，中外學者就朝鮮半島局勢分享觀點，他們認為，對話談判是維護半島和平的最好策略。



江新鳳表示，在大國博弈加劇的背景下，東北亞地區存在著一些風險挑戰，這些風險挑戰如果管控不好，會影響到地區和平穩定。東北亞地區主要面臨的風險有以下三點：一是，陣營對抗加劇；二是，軍備競賽趨於激烈；三是，軍事摩擦和衝突的風險的增加。



江新鳳談及朝鮮半島表示，朝鮮半島南北的緊張敵對關係似乎在上升，導致半島陷入了安全困境。如何發揮建設性作用推動朝鮮半島降溫？江新鳳說，一是要保持冷靜克制。在當前形勢下，各方都應該保持冷靜克制，謹言慎行，避免採取任何可能導致誤判的行為，包括在朝鮮半島周圍的軍事演習。二是要通過對話協商方式來解決。對話協商是解決半島問題的正確方向，我們鼓勵美朝雙方重啟對話，美國也應該主動表示出誠意，提出切實可行的方案，正面回應朝鮮方面的合理關切，推動對話早日實現。三是，通過外交手段緩解緊張局勢。聯合國安理會應該在半島問題上發揮建設性作用，而不應一味對朝譴責施壓，應該有助緩和緊張氣氛，推動局勢盡快降溫。總之，對話談判、政治解決是推動半島局勢降溫、維護半島和平穩定的最佳策略。



“美國應該更加嚴肅認真地對待朝鮮問題。”德國東方夥伴應用研究中心助理研究員波恩特·博格表示，要推動朝鮮半島問題的有關各方回到談判桌上。此前大家關注的比較多的是經濟民間交流，安全交流被忽視，但事實上安全交流是很重要的領域。博格認為，美朝缺乏信任、對話停滯是一件很遺憾的事情。如果美朝能重啟雙邊對話，將對和平進程產生巨大意義，也有助於東北亞地區的安全。