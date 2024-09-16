賈慶國答中評：避戰是中美涉台問題共同利益

北京大學國際關係學院教授賈慶國（中評社 海涵攝） 中評社北京9月16日電（記者 海涵）北京大學國際關係學院教授賈慶國日前在第十一屆北京香山論壇期間接受中評社記者採訪表示，中美有很多共同利益，雙方意識到需要加強溝通和協商，加強在共同利益方面的合作。在台灣問題上，中美也有共同利益，那就是“避戰”。



美國即將迎來總統選舉，國內政治面臨不確定性，這會對中美關係產生多少影響？賈慶國認為，影響非常大。他坦言，美國這次總統選舉不同於往常。過往美國總統選舉的時候，無論是民主黨還是共和黨上台對中國都有好處和挑戰，只是體現在不同方面。



“但是這次不一樣，”賈慶國說，共和黨已非原來的共和黨。特朗普此前已執政過一個任期，他的對華政策突出地表現為強硬、不確定性高和做法上無底線，曾給中美關係帶來很大衝擊。根據特朗普近來的競選表態來看，他在政策上大概率是對上一次執政的延續。若是哈里斯當選，至少在執政初期，她大概率會延續拜登的做法——拜登強調中美兩國關係要穩定、恢復接觸、管控分歧、增加共同利益方面的合作，這也符合中國的訴求。所以，如果哈里斯當選，中美關係會相對比較穩定。但如果特朗普當選，中美關係或會進入新一輪衝突與對抗。因此，這次美國總統選舉結果對中美關係的影響很可能是非常大的。



很多人用“鬥而不破”來形容中美關係，賈慶國就此表示，“鬥而不破”是一個非常模糊的概念。“‘破還是沒破’取決於如何界定這個概念。如果中美關係變成對抗性的就算‘破’，那現在已經‘破’了；如果說中美非要‘打一仗’才算‘破’，那現在就還沒‘破’。”



賈慶國表示，“鬥而不破”最初的意思是避免衝突和對抗。現在衝突與對抗成分越來越大。當下，中美面臨的問題是如何避免走向軍事上的全面對抗和戰爭。在此背景下，2022年中美兩國元首在巴厘島會晤、去年又在舊金山會晤，在一定程度上都是為瞭解決這一問題，避免雙方走向軍事衝突和戰爭。

