香山論壇：中外學者談加強東北亞合作

會議現場（中評社 海涵攝） 中評社北京9月16日電（記者 海涵）第十一屆北京香山論壇9月13日下午舉行平行分組會議，在“維護東北亞安全穩定”小組會議中，中外學者圍繞“維護東北亞安全穩定”展開討論。他們表示，東北亞地區應該加強合作，在此基礎上增進互信，共同維護東北亞地區來之不易的和平局面。



“要防止東亞地區‘烏克蘭化’，謀求共同安全，維護東北亞的和平、發展、穩定。”北京大學國際關係學院教授王勇表示，中日韓首腦會議釋放了三國將繼續合作的信號，這對地區的未來而言至關重要。他認為，在當前複雜形勢下，要加強東北亞安全穩定，維護共同發展局面，需要從以下幾方面著手：一是，要建立以共同安全為基礎的新地區安全觀；二是，要增強國家安全的相對自主性；三是，努力推進共同安全目標實現的機制化，開展安全對話，加強軍事交流等方式，增進相互理解和信任，減少誤判和衝突的風險；四是，在中日韓三邊峰會的基礎上繼續推動經貿、氣候變化、人文交流等全方位務實合作。



韓國亞洲戰略研究院院長李昌衡在發言中談及中日韓三邊峰會的重要性。他就維護東北亞安全穩定提出三個建議，一是，中日韓三方應該有定期對話機制；二是，加強中韓2＋2外交國防會議機制，在外交安全問題上建立坦誠溝通機制；三是，可以推動韓中首腦峰會，這不僅會改善中韓關係，也會緩解地區緊張局勢。



俄羅斯國際事務理事會學術主任安德烈·科爾圖諾夫表示，東北亞有著多元化的國家制度和國家形態，能把東北亞問題解決好，就能解決好全球性的很多問題。解決地區安全問題，最重要的是要改變願景，也就是說，不能把我們自己看作是被敵對勢力包圍的國家，更應該把我們自己當作被問題圍繞的國家，這樣只用去解決問題就可以。希望中日韓三邊合作能為地區和平穩定掀開新的一頁，這不僅對三國有益，對地區安全也是非常有利的。



匈牙利國家行政大學中國行政、經濟與社會研究院院長貝山表示，中國提出了全球安全倡議，對全球治理提出了想法和願景，概述了一些基本原則，並鼓勵所有國家通過對話溝通解決衝突和分歧，將來會在東北亞安全中發揮重要作用 。我們要探索出和平穩定的新路，“眾人拾柴火焰高”，所有大國和利益相關方都應參與到問題的解決中來，當大家齊心協力做一件事，這件事就能做好。



