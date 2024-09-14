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第二屆台商台企投資宣介會在京召開
http://www.CRNTT.com   2024-09-14 00:52:05


2024年服貿會第二屆台商台企投資北京宣介會現場。（中評社　趙景彥攝）
　　中評社北京9月14日電（實習記者　趙景彥）9月13日，在國家會議中心服貿會主題會議區，由北京市人民政府台灣事務辦公室與全國台灣同胞投資企業聯誼會、北京市投資促進服務中心和北京台資企業協會共同主辦，以“服務融合發展，共享民族未來”為主題的第二屆台商台企投資北京宣介會隆重召開。70餘名台商台企代表共聚一堂，詳細瞭解北京“兩區”建設新機遇和經信領域對外開放新政策。
 


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