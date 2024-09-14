快評：大陸解決台灣問題方針清晰　美國清楚

中評社快評/軍事科學院原副院長何雷中將9月12日在第十一屆北京香山論壇上接受中評社記者採訪談及如何看待兩岸和平統一的前景時說，中國政府的態度是明確的，也是一貫的。這就是“兩句話方針”：以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景；但不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，這針對的是外部勢力的干涉和極少數“台獨”分裂分子及其分裂活動，絕非針對台灣同胞。何雷說，何時解決台灣問題雖然沒有時間表，但有時間底線，這就是《反分裂國家法》列出的三種情況，一旦出現其中任何一種情況，中國政府將依法行事，徹底解決台灣問題。



何雷中將清晰表達了中國政府在台灣問題上的原則立場，即盡最大誠意和努力爭取和平統一，但保留採取一切必要措施的選項，對外部勢力干涉和極少數“台獨”分裂分子及其分裂活動決不手軟。在這個重要的國際安全防務論壇上，何雷中將這番話，顯然是講給國際社會特別是美國聽的。



美國對台灣問題的重要性、敏感性及中國政府的相關原則立場也非常清楚。為此，參加北京香山論壇的美國前助理國務卿幫辦華自強（Rick Waters）表示，美國的台灣政策以幾個歷史文件為基礎，整個框架沒有改變……拜登政府已經表示過，美國不支持台灣獨立，也不將台灣當成談判的籌碼，雙方只是有著活躍的非官方關係。



正如華自強所說，美國是非常清楚處理台灣問題的底線和框架的，反映在政策上往往是重申堅持“一個中國政策”及不支持“台獨”，但實際做法與說法常常相悖，說一套做一套，中國非常清楚這一點，因此也不斷提醒、施壓和警告，以維護中美關係大局的穩定。